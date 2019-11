La Sagra della porchetta lentellese spegne le 29 candeline. Uno dei piatti più apprezzati del territorio andrà in scena domani 22 agosto a Lentella nel corso e in piazza Garibaldi.

Organizzato dalla locale Pro Loco e dall'amministrazione comunale, l'evento gastronomico tra i più longevi del Vastese, partirà alle ore 19. Ad allietare la serata, musica dal vivo e animazione in piazza con "Ballando sotto le stelle".