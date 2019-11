Proseguono a Fraine gli appuntamenti per le feste di agosto 2015. Ad inizio settimana il paese del Vastese si è animato con la rievocazione Fragine Medievale [ARTICOLO-FOTO-VIDEO] giunta all'11ª edizione. Mercoledì, nella giornata dedicata a San Vincenzo Ferreri, il concerto dei Crifiù. Ieri, con la celebrazione della festa di San Rocco, si è svolta la solenne processione per le vie del paese. Il concerto previsto in serata di Dino Bucciante e i fuochi pirotecnici sono stati rinviati a domani, sabato 22 agosto, a causa del maltempo. Questa sera, invece, si terrà il concerto dei Giullari e Alberto Bertoli.

Foto di Andrea Marino.