Lavori di manutenzione straordinaria al Monumento agli Alpini collocato nella rotatoria all’ingresso della città.

È la prima volta che si provvede da quando fu inaugurato il 6 settembre del 1992. In particolare è stata ripulita e ridipinta l’aquila, simbolo degli alpini. L’intervento è stato voluto dal circolo di San Salvo dell’Associazione Alpini la quale hanno coinvolto l’amministrazione comunale, che procederà per la sua parte alla sistemazione del basamento e all’illuminazione per meglio valorizzare il monumento.

Ieri pomeriggio è stata ricollocata la statua dell’aquila alla presenza del generale a riposo degli Alpini Giovanni Santini, del presidente del circolo locale Antonio Litterio e degli assessori Oliviero Faienza e Giancarlo Lippis.