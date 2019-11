L’associazione di volontariato onlus Ricoclaun il 27 agosto approderà a CasAbruzzo Expo, in via Fiorichiari nel prestigioso quartiere milanese di Brera, per presentare le proprie attività.

Come spiegato dalla presidente dell'associazione, Maria Rosaria Spagnuolo, "sarà un’occasione per la Ricoclaun per promuovere e far conoscere i tanti progetti che sta attuando nell'ospedale di Vasto, grazie alla grande disponibilità del direttore sanitario, la dottoressa Rosanna Florio, e dei vari primari dei reparti dell’ospedale, dalla clownterapia in ogni reparto, all’arteterapia e alla musicoterapia nel reparto oncologico, al bookcrossing in tutti i reparti, alla musica dal vivo in reparto, agli spettacoli e cinema nella cappella dell’ospedale".



"Tante attività - aggiunge la presidente - in cui la Ricoclaun , con il suo spirito clown e coinvolgendo le tantissime risorse del territorio, cerca di rendere meno traumatico il ricovero di piccoli e grandi, creando divertimento ed al tempo stesso rilassamento, suscitando emozioni positive, donando molto e ricevendo molto di più. Forse quello che noi facciamo può essere considerato solo una goccia nell'oceano, ma ci piace pensare, come diceva Madre Teresa di Calcutta, che se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno".