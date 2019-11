Alla fine il maltempo ha rovinato la serata. Dopo un pomeriggio passato a consultare le previsioni meteo e scrutare il cielo i giovani della compagnia teatrale diretta da Rosanna Pacchioli erano saliti sul palco per la prima del musical Don Bosco. Ad aprire la serata il minuto di silenzio in memoria di Leone Balduzzi, simbolo della storia e della cultura sansalvese, scomparso proprio ieri. Poi il via allo spettacolo, con i giovani attori, cantanti e ballerini, supportati dai componenti della compagnia Lu Vrascire, per ripercorrere la vita del Santo dei giovani di cui il 16 agosto è stato festeggiato il bicentenario dalla nascita. A vestire i panni di Don Bosco è stato Vincenzo Delli Carri, alla sua prima esperienza teatrale. Lui e tutti i suoi compagni in scena ci hanno messo poco a superare l'emozione nel trovarsi di fronte una piazza San Vitale gremita, con tante persone che non hanno trovato posto a sedere. La pioggia arrivata a metà dello spettacolo non ha impedito di apprezzare (nel corso del primo atto) l'energia e la bravura dei giovani in scena, frutto di mesi di prove per portare sul palco i messaggi di allegria, coraggio e fede di San Giovanni Bosco. Il caso ha voluto che al momento dell'inizio del temporale fosse in scena proprio la regista Rosanna Pacchioli. È stata lei a salutare il pubblico con un "ci vediamo domani per il secondo atto". Sarà da valutare la possibilità di tornare sul palco stasera o rimandare la messa in scena completa ad un altro appuntamento. Un'interruzione imprevista che non ha però fatto venire meno applausi e i complimenti da parte del pubblico per quanto visto nella prima parte del musical.

Questa sera, 20 agosto, alle 21 in piazza San Vitale il secondo atto dello spettacolo.