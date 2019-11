Il 22 agosto, alle 6.00, al gazebo meravigliosa spiaggia di Punta Penna di Vasto si terrà il suggestivo concerto dei Bluster Of Peace.

"Che sia l’ultima cosa che farete prima di andare a dormire dopo una notte di balli sulla sabbia o la prima tappa per il più dolce dei risvegli, - sottolineano gli organizzatori - non potrete perdere la meravigliosa esperienza del concerto all’alba dei Bluster of Peace. Accarezzati dalle prime luci dell'alba, accoccolati in un angolo di paradiso vastese, in un’atmosfera rarefatta e sognante, cullati da una musica fortemente suggestiva, vivrete un risveglio speciale che sarà per voi uno dei ricordi più piacevoli dell’estate. I brani inediti dei Bluster of Peace, eseguiti con handpan e chitarra, rivelano le emozioni degli autori, Loris Baccalà hang player e Fabio Celenza chitarrista, entrambi compositori, in un reciproco scambio di ruoli: la chitarra pensata anche come percussione e le percussioni come strumenti melodici/armonici che esaltano l’impatto emotivo di uno spettacolo, già di per sé suggestivo, di ambiente e di suoni".