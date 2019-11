Continua la preparazione in vista della stagione in Promozione per il Casalbordino di mister Farina che ieri, nel ‘Memorial Pierino Racciatti’, ha dimostrato di aver svolto sin qui un buon lavoro fisico e tattico, salendo sul gradino più alto del podio. Nelle due gare affrontate i casalesi hanno mostrato di aver iniziato a trovare fiducia nei propri mezzi, oltre ad avere le prime idee chiare sulle geometrie di gioco sulle quali continuare a lavorare.

Una vittoria netta contro il Real San Giacomo (5-0) ed un pareggio a reti inviolate contro l’Orsogna (0-0) - sotto una pioggia inarrestabile che ha evitato alle due squadre la lotteria dei rigori. Questo il bottino portato a casa ieri dai ragazzi del presidente Vaccaro e del patron Santoro, quest’ultimo super ottimista nei confronti della stagione che i giallorossi intraprenderanno quest’anno. Per quanto riguarda la prima sfida giocatasi ieri tra i biancoverdi e l’Orsogna, quest’ultima ha avuto la meglio riuscendo ad andare in gol con Rosino e chiudendo il match da quarantacinque minuti sull1-0.

La prestazione del Casalbordino- Nonostante l’assenza di Sputore per motivi di lavoro, in attacco la squadra di casa ha trovato diverse soluzioni e varianti nella manovra offensiva. Nella gara contro il Real San Giacomo il primo gol è arrivato al terzo minuto di gioco, quando Colanero davanti alla porta con un’autostrada davanti non ha fallito il tentativo. Con il passare dei minuti i giallorossi sono cresciuti, trovando la seconda rete del match intorno al sedicesimo firmata da un’incornata di Bucceroni su un cross dalla destra di precisione dell’ex Vastese Berardi. Due minuti più tardi Loris Della Penna- dopo un inizio di gara altrettanto positivo, con percussioni in velocità sul fondo che hanno permesso ai suoi compagni di sfiorare il gol in diverse occasioni- ha realizzato una gol fantastico da ‘casa sua’. Il suo tiro, fatto partire dalla tre quarti, si è infilato nella porta avversaria. Succesivamente al venticinquesimo Di Pasquale ha realizzato il quarto gol, seguito poi dall' ultimo siglato da Erragh.

Della gara contro l’Orsogna poco si può dire, perché la pioggia scrosciante iniziata a cadere sin dai primi minuti del match non ha di certo aiutato entrambe le squadre. Il risultato, infatti, la dice lunga sulla partita (0-0). Dal test di ieri per i giallorossi non può che prefigurarsi una stagione nella quale si potrà far bene, ma c’è ancora tanto lavoro da fare. Le premesse, sino ad ora, sono positive.

I prossimi impegni- Domani i casalesi saranno di scena ad Atessa contro il Mario Tano, mentre domenica sera saranno impegnati in un altro impegno casalingo alle 20:30 col Montalfano. Domenica prossima poi ci sarà il turno di Coppa Italia. Questo fine settimana, invece, si affronteranno a porte chiuse Palombaro e Vasto Marina (leggi il calendario).