Un torneo di basket 3 contro 3 per ricordare Giovanni Cicchini. Si svolgerà martedì 1 settembre, a partire dalle ore 21, presso l'Oratorio Salesiano, il 1° memorial dedicato al 48enne scomparso un anno fa, in un tragico 16 agosto, investito mentre andava in bicicletta. Lo sport era la sua grande passione, sempre presente insieme alla moglie Fiorella alle partite dei suoi figli, Matteo e Davide, e sugli spalti del palazzetto di via dei Conti Ricci. E così l'Oratorio Salesiano ha voluto organizzare un torneo di basket nel suo nome. Si giocherà con la formula del 3 contro 3 e con i ragazzi divisi in tre categorie: 2001-2002-2003/98-99-2000/dal 97 in su. Le squadre possono essere formate da massimo 4 giocatori con una quota di iscrizione di 10 euro (Per iscrizioni, entro il 29 agosto, rivolgersi presso l'Oratorio Salesiano di Vasto). Sarà una serata di sport e divertimento per ricordare con il sorriso Giovanni, persona sempre cordiale e amato da tutti.