Venerdì 21 agosto, dalle ore 21.30, in piazza San Vitale a San Salvo, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori della III Edizione (2015) del "Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo". Presenterà la serata il giornalista Pino Cavuoti; parteciperanno con dei brani musicali i chitarristi del "Duo Juan Loco" (Giovanni Carosella e Domenico Cinalli), il maestro Alberto Ortolano, Marta Bronzo, Lisa Gambatese e Alfonso D'Ercole.

Dopo i saluti del sindaco del Comune di San Salvo, Tiziana Magnacca, e del presidente Lions Club San Salvo, Silvana Marcucci, saranno intervistati l'autore scelto dalla giuria per il riconoscimento di merito e i tre vincitori del Premio (in ordine alfabetico, in attesa della proclamazione, a fine serata). Gli scrittori saranno intervistati da Silvia Daniele, Francesca Di Fabio, Francesco Stanziani e Silvana Marcucci.

Il direttivo, la giuria, il presidente (Giovanni Artese) e il segretario (Virginio Di Pierro) del "Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo", nonostante le difficoltà della Edizione 2015, si ritengono soddisfatti dei risultati, in quanto i romanzieri esordienti hanno partecipato da tutta Italia, e auspicano un prosieguo dell'esperienza all'insegna dell'impegno e di una sempre più alta qualità delle opere.