Dopo il servizio sui cattivi odori nei pressi del torrente Buonanotte [l'articolo], un lettore residente a San Salvo Marina ci ha inviato alcune considerazioni.

"Ad emanare il cattivo odore non è il torrente bensì la condotta fognaria che corre lungo la pista ciclabile portando i liquami da Vasto Marina al depuratore in località Padula di Montenero Di Bisaccia, attraversando San Salvo Marina e raccogliendo anche i suoi liquami. La puzza di sente presso tutte le stazioni di pompaggio che spingono i liquami nella condotta, infatti il cattivo odore si avverte, sempre lungo la pista ciclabile, nei pressi del complesso Nereidi, dell'Oasi Mariana della Parrocchia di San Salvo Marina (e vi assicuro che assistere alla messa estiva all'aperto è veramente fastidioso a causa dell'odore).

Ora a questo punto è doverosa una riflessione: il sistema fognario delle marine di Vasto e San Salvo, realizzato decine di anni fa, è in grado di smaltire correttamente i liquami prodotti da diverse decine di migliaia di persone presenti nel periodo estivo? La risposta è pleonastica: evidentemente no e la prova ne è il fatto che tutto ciò in inverno non succede. Questo dunque dovrebbe far riflettere le due amministrazioni che, continuando a 'far sviluppare' le due Marine senza alcuna lungimiranza e non adeguando i servizi necessari a supportare l'impatto di tanta gente, continuano ad aggravare la situazione.

E per favore, smettiamola di colpevolizzare sempre il torrente Buonanotte che è li dalla notte dei tempi, molto prima che si decidesse di edificare casermoni in quelli che prima erano gli stagni e le paludi retrodunali, quindi ad alcune decine di centimetri sotto il livello del mare, delle strade e in alcuni casi delle condotte fognarie.

Adriano Maci