È scomparso questa mattina Leone Balduzzi, 89 anni, di San Salvo, tra i principali rappresentanti della memoria storica della città.

Come si può leggere sul blog che la famiglia gli ha dedicato, nato il 25 aprile 1926, era "noto anche come Lillino, è un poeta, scrittore e musicista italiano. Interprete e rinnovatore di motivi tradizionali, quali “lu Sandandonje”, è stato il fondatore del primo Complesso Bandistico locale, “Città di San Salvo”, nonché autore di diverse canzoni in vernacolo fra cui spicca “Santi Salve Belle”, vero e proprio inno all’emigrante sansalvese".

L'ultimo saluto a Leone Balduzzi ci sarà domani 20 agosto (10.30) nella chiesa di San Giuseppe.

Per chi volesse conoscere la sua figura: https://leonebalduzzi.wordpress.com/





Foto da https://leonebalduzzi.wordpress.com/