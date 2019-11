Dopo un'assenza di qualche anno, torna una delle manifestazioni estive più apprezzate dell'entroterra vastese, la Festa della Birra in località Vallone Caccavone.

Nell'ampio spazio verde di Celenza sul Trigno (in prossimità dell'uscita dalla Statale Trignina) dove da poco è stato inaugurato il CelenzAvventuraPark, da domani 20 agosto, per quattro giorni, ci saranno musica e divertimento.

Ospite speciale della serata conclusiva, il 23 agosto, sarà Venerando Valastro, dal programma tv "I re della griglia", che preparerà le sue specialità al barbecue.