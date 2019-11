Il Gruppo di Azione Costiera Costa dei Trabocchi SCARL ha organizzato per oggi 19 agosto (alle ore 18.00) presso il Ristorante Al Metrò, in via Magellano 35 a San Salvo, il primo Show Cooking nell’ambito del progetto “Mangia Sano, Mangia Locale”, per la promozione e la valorizzazione del pescato locale attraverso il recupero delle ricette tradizionali.

Le ricette che verranno proposte sono le seguenti: Triglia in scapece espressa, Sgombro arrosto con salsa di aglio rosso di Sulmona e agrodolce abruzzese, Raviolo di ricotta in brodetto di Gallinella.

Gli Show Cooking dureranno circa due ore e la partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.