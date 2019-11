Clamoroso successo di presenze alla V edizione del "Li ruelle di lù Paese" di Scerni.

Nello splendido scenario del centro storico, l’11 e il 12 agosto 2015, la qualità dei prodotti della tradizione scernese e del territorio circostante (lumache, ventricina, n’durcillune, baccalà, scrippelle e tanti altri ancora) hanno deliziato il palato delle migliaia di persone che lo hanno affollato.

L’efficienza dell’organizzazione, la scelta dei prodotti, la cura nella preparazione dei piatti da parte dei ristoratori, la collaborazione tra Pro-loco - Ass.ne Culturale Libera Espressione - Comune e la disponibilità di cittadini privati fanno sì che la manifestazione assuma un ruolo di rilievo nella moltitudine degli eventi che si svolgono sul territorio.

Infatti, l’evento è ormai un appuntamento atteso dai concittadini e dai molti turisti provenienti non solo dai paesi limitrofi ma anche dall’Italia e dal Mondo, come il gruppo di Francesi così divertito di pagare con l’escargot (lumache unità di scambio monetario). Per tutti i curiosi, è stata scelta la lumaca, come moneta per le due serate, perché tipico piatto del nostro paese che dà agli scernesi l’appellativo di ciammaicari ( da ciammaica = lumaca); ulteriore tratto distintivo della manifestazione.

Soddisfatta ed entusiasta di poter regalare ogni anno due serate di buona cucina e di divertimento la Proloco ringrazia il Comune, le Associazioni e i cittadini delle ruelle, ma soprattutto tutti coloro che dedicano il loro tempo e impegno nella buona riuscita della manifestazione.

