Con delibera di Giunta n°265 del 12 agosto (qui il documento), l'amministrazione comunale di Vasto ha stabilito di intitolare una piazza di Vasto Marina alla Guardia Costiera, nell'ambito delle celebrazioni del 150° anniversario della fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto e Guardia Costiera. Lo spazio identificato è quello a nord del lungomare Viale Duca degli Abruzzi, ad ovest di via Elba. L'impegno di spesa previsto, in compartecipazione con l'Ufficio circondariale marittimo, è di 4mila euro.

L'inaugurazione è prevista per venerdì 28 agosto, alla presenza delle autorità civili e militari, tra cui il comandante del porto di Vasto, Giuliano D'Urso, in uno dei suoi ultimi impegni istituzionali. Il comandante, infatti, recentemente promosso da tenente di Vascello a capitano di corvetta, a settembre lascerà l'Ufficio circondariale marittimo di Vasto per altro incarico.