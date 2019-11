"Questa sera alle ore 21,30, il cortile di Palazzo D'Avalos sarà il luogo delle emozioni, per tutti gli amanti e cultori dell'ambiente e del nostro territorio anche fuori dai confini cittadini".

È l'assessore all'Ambiente e Aree protette, Marco Marra, a ricordare l'appuntamento con "Meraviglie d'Abruzzo": "Con la proiezione di tre documentari naturalistici viaggeremo tra luoghi e simboli del nostro Abruzzo: la Regina dei fiumi, ovvero la lontra che è tornata a popolare i nostri fiumi come attrice fondamentale per l'equilibrio dell'ecosistema fluviale; gli alberi monumento delle nostre foreste e il tanto amato e discusso Parco della Costa dei trabocchi. Un'occasione per riflettere sul nostro territorio, le sue bellezze e le sue potenzialità, attraverso immagini spettacolari e di altissima qualità. L'inizitiva, curata dalla Cogestre che gestisce la Riserva di Punta Aderci, con il patrocinio del Comune di Vasto, rientra nelle politiche di valorizzazione del nostro territorio".