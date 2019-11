Lo hanno affiancato in tangenziale e hanno aperto il fuoco per farlo fermare. Se l'è vista brutta il dipendente di una ditta sansalvese che gestisce le slot machine nel territorio.

L'uomo da quello che si apprende stava tornando da Campomarino dopo aver incassato i soldi delle macchinette. In tangenziale, in territorio di Termoli, è stato affiancato da una moto di grossa cilindrata con in sella due persone con casco integrale. La moto in un primo momento avrebbe tentato di tagliare la strada alla Punto, che però ha proseguito sulla sua strada. È a quel punto che sarebbe partito il colpo di pistola, che ha procurato un foro è ben visibile sulla fiancata dell'auto.

Terrorizzato dall'accaduto, l'automobilista ha quindi fermato la corsa dell'auto, e - sotto la minaccia delle armi - ha consegnato l'incasso ai due rapinatori che si sono dati subito alla fuga. Circa 20mila euro il bottino.

Il colpo è avvenuto alle 13.30, la Polizia e la Scientifica sono arrivati sul posto per ricostruire la dinamica. Istituiti, inoltre, posti di blocco su tutto il territorio.