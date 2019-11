Non si ferma l'ondata di furti nel territorio vastese. Dopo le segnalazioni giunte dal Lentella (qui l'articolo), nuovi episodi - dalle caratteristiche molto simili - si sono registrati a Carpineto Sinello.

La notte scorsa, infatti, i soliti ignoti si sono introdotti in ben cinque abitazioni del paese, arraffando contanti e preziosi, mentre i residenti dormivano. Come per il caso di Lentella, anche a Carpineto si sospetta l'utilizzo di sostanze narcotiche utilizzate per evitare improvvisi risvegli che avrebbero potuto complicare i piani dei ladri, che invece se la sono svignata senza lasciare tracce. In alcune abitazioni, infatti, i ladri sono entrati dalla finestra, per poi uscire comodamente dalla porta principale.