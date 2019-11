Si chiude il sipario sulla decima edizione della rassegna musicale ‘Musiche in Cortile’. Venerdì sera nel magnifico scenario del Cortile d’Avalos si è esibita la Tango Spleen Orquesta, sestetto super apprezzato dal pubblico vastese. Sulle note di alcuni dei brani presenti nel loro ultimo lavoro Canto para seguir (Verano en traslasierra, Nostalgias de mar, Guerra, Para seguir e alcune tra le famose interpretazioni che hanno affermato l'ensemble nel panorama internazionale come Vuelvo al Sur, Milonga Sentimental e Luna cautiva) Mariano Speranza al pianoforte, Andrea Marras al violino, Elena Luppi (viola), Yalica Jo (violoncello), Gianluca Ravaglia (contrabasso) e Francesco Bruno (bandoneon), accompagnati da due magnifici ballerini, Celeste Rey e Sebastian Nieva, hanno allietato la serata dei presenti in quello che è stato l’ultimo appuntamento di una stagione estiva ricca di appuntamenti musicali.

La decima edizione- Partita il 29 luglio con lo Stefano Di Battista Quartet, la rassegna Musiche in Cortile ha visto arrivare a Vasto tanti musicisti in questa calda estate 2015. Il 31 luglio il Daniele Cordisco Trio, il 6 agosto Perla feat James Thompson, poi tre serate consecutive: il 10 agosto Tyra Juliette, il giorno dopo Danilo Rea e Flavio Boltro e la sera successiva ancora Antonella Ruggiero. Venerdì scorso a chiudere la decima edizione di Musiche in Cortile è stata la Tango Spleen Orquesta.