Arriva a Vasto Marina da Civitanova Marche e proseguirà per Vieste la Tchoukarovana che dal 19 al 28 agosto girerà lo Stivale per portare sulle spiagge italiane il Tchoukball, lo sport a squadre nato dall'iniziativa del biologo svizzero Hermann Brandt (qui una pagina esplicativa).

Per conoscere questo particolare sport, l'appuntamento per i curiosi e gli appassionati è per sabato 22 agosto, a partire dalle 16,30, presso il lido "La Sirenella" di lungomare Cordella, a Vasto Marina.