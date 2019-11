Dame, paggi, cavalieri, cortigiane, sbandieratori, battaglie e piatti tipici. Sono gli ingredienti dell'undicesima edizione di Fragine Medievale andata in scena ieri sera a Fraine. In una piacevole temperatura non proprio estiva il piccolo borgo dell'Alto Vastese ha accolto i tanti turisti arrivati per assistere a una manifestazione di sicuro successo che si va consolidando nel tempo.

Organizzata dalla locale Pro Loco con il patrocinio di Comune, Provincia, Regione e Unpli, ha avuto come ospiti d'eccezione gli sbandieratori e musici di Lanciano e gli attori dell'associazione Rievocazione Storica Battaglia Turchi e Cristiani di Tollo.

I numerosi figuranti in costume saraceno e cristiano hanno dato vita a cortei itineranti e allo spettacolo finale nella piazza principale del paese. Qui, oltre alla suggestiva esibizione degli sbandieratori, si è rievocata la lotta tra turchi e cristiani del XVI secolo.

Il rumore delle spade ha fatto e il rullo dei tamburi hanno monopolizzato l'attenzione della folla radunatasi in cerchio intorno al campo di battaglia.

Durante la serata, inoltre, c'è stato ampio spazio anche al gusto con piatti tipici a "prezzi anticrisi" dal sapore antico, come le apprezzate zuppe di legumi.