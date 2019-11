A partire dal 17 marzo fino al 12 agosto sono stati ospitati presso la Fondazione "Padre Alberto Mileno" Onlus di Vasto Marina 75 studenti in Infermeria e 25 infermieri già qualificati provenienti dalla Romania - area Dolji.

Si tratta di un tirocinio che si ripete per il sesto anno consecutivo ma mai, come quest'anno, è stato così numeroso. Forte, infatti, il sodalizio tra i due europrogettisti che oramai da diversi anni collaborano per far sì che questa partnership cresca e si consolidi nel tempo: il professor Victor Dudau e la dottoressa Fabiana Rocchi.

I tirocinanti, che sono stati ripartiti nei diversi reparti della Fondazione, dalla riabilitazione motoria a quella neurologica, dall'assistenza agli anziani non autosufficienti ai soggetti con malattie psichiatriche, sono stati ospitati grazie all'erogazione di fondi previsti dal Programma Erasmus + KA01 - anno 2014.

Soddisfatta la Fondazione, rappresentata da padre Franco Berti, per il risultato raggiunto, così come tutte le organizzazioni che hanno contribuito alla sua riuscita, tra cui la Submeet di San Salvo.