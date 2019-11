Serata vivace quella di ieri a San Salvo Marina, che si è accesa con la musica della band storica di Vasco Rossi, che si è esibita in piazza Cristoforo Colombo per i numerosi fan accorsi da tutto il territorio. I musicisti, tra cui gli acclamati Maurizio Solieri, Andrea Cucchia Innesto, Claudio Gallo Golinelli e il "lupo maremmano" Alberto Rocchetti, si sono esibiti nel vasto repertorio portato negli stadi da Vasco Rossi e cantato per l'occasione da Antonio Renzone, esaltando i fan con i pezzi storici, da Ogni Volta a Siamo solo noi.

Sul finire del seguitissimo concerto, si sono alzate in volo le lanterne luminose dal tratto di spiaggia di fronte al palco. In molti si sono riversati sulla spiaggia per accendere la propria lanterna e vederla volare verso il cielo, insieme al desiderio espresso. Come accaduto anche a Vasto, improvvisi cambiamenti di vento hanno portato le lanterne a ricadere in ogni dove, sia sulla spiaggia e sul mare, che dal lato interno, suscitando qualche preoccupazione per gli "atterraggi" improvvisati di lanterne che sono anche finite sugli alberi, fortunatamente senza provocare conseguenze.