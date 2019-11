In collaborazione con Il Teatro Rossetti e sotto il patrocinio del Comune di Vasto, Nicola Oliva si esibirà ai Giardini d’Avalos il 18 agosto alle ore 22:00 accompagnato dalla sua band d’eccezione. Il musicista vastese, che tra le sue numerose esperienze ha affiancato artiste della canzone italiana come Ornella Vanoni e Fiorella Mannoia, da diversi anni è impegnato nella band di Laura Pausini con la quale ha calcato palcoscenici tra i più prestigiosi del mondo (dalla Royal Albert Hall di Londra al Madison Square Garden di New York) ed è attualmente reduce da un tour che lo ha portato fino in Australia e in Russia. Apprezzato da riviste specializzate quali Guitar Club e Chitarre come tra i più talentuosi chitarristi italiani, Nicola Oliva torna ad esibirsi a Vasto in un progetto presentato ai Giardini d’Avalos dal titolo Soul Party, con un repertorio di matrice Soul - Blues contaminato da sfumature funk e jazz.

Insieme a lui, la splendida voce di Claudia D’Ulisse (cantante e corista per artisti come Ornella Vanoni, Mario Lavezzi e Joe Bastianich nonché trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali); al pianoforte Nicolò Fragile (produttore e arrangiatore per Mina, Celentano, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, e molti altri artisti nazionali ed internazionali); al basso Ezio Rossi (bassista per Martha Reeves, Nick The Nightfly, Joe Bastianich e attualmente impegnato nel tour teatrale di Massimo Lopez); alla batteria Liano Chiappa (tra le sue più note collaborazioni quelle con Gigi Cifarelli, Aida Cooper e nelle trasmissioni televisive Sarabanda e Maurizio Costanzo Show con la Demo Morselli Orchestra).