I ladri non vanno in vacanza. A Lentella, dopo una settimana, sono tornati a colpire nelle case, di notte, con i proprietari all'interno.

Questa volta è toccato a tre appartamenti di via Garibaldi. Nella notte tra il 14 e 15 agosto, si sono intrufolati in in due abitazioni al primo piano di un condominio. Per riuscirvi sono saliti sul tettuccio di un'automobile parcheggiata sotto casa e da lì si sono issati sul balcone.

Una volta dentro, hanno preso le banconote presenti in casa per poi passare all'appartamento accanto, dove hanno portato via anche dell'oro ad alcuni turisti francesi tornati in paese. Il terzo colpo, poi, lo hanno messo a segno con tecniche simili in un'altra abitazione di fronte. Il bottino complessivo è di varie centinaia di euro e di alcuni gioielli.

Due portafogli sono stati trovati il giorno abbandonati dopo in strada. Pare che i ladri abbiano narcotizzato le vittime dei furti: al loro risveglio, infatti, questi accusavano leggeri malesseri. I tre colpi sono stati messi a segno probabilmente prima delle 2.30, quando uno dei coniugi del secondo appartamento è rientrato trovando i segni del passaggio.



Solo una settimana prima, il 7 agosto, un'altra abitazione fu visitata dai malintenzionati; il proprietario si svegliò sorprendendo una giovane ladra ai piedi del letto [l'articolo].

I cittadini ora si interrogano sull'efficacia della videosorveglianza presente nel centro abitato. L'effetto deterrente non sembra più un argomento convincente e le immagini acquisite dalle forze dell'ordine nei casi precedenti non hanno dato frutti.