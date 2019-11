Ventuno comuni d’Abuzzo e Molise si preparano a collegarsi in diretta streaming da Milano – il 18 agosto dalle ore 21.00 – per illustrare "la loro esperienza unica, autentica e irripetibile basata sul rapporto tra natura e cultura degli esseri viventi, che in queste terre, assume, nel tempo, identità percettibili nei segni del paesaggio. Un prodotto storico rappresentato dalle stratificazioni delle trasformazioni dell’ambiente, operati a seguito dei suoi cicli di civilizzazione, legato ai processi di coevoluzione di lunga durata tra insediamento umano e ambiente, natura e cultura".

I comuni di Tufillo, San Salvo, Montemitro, Carunchio, Santa Maria di Canneto di Roccavivara, Torrebruna, Palmoli e San Giovanni Lipioni saranno collegati con Casa Abruzzo allestita ad Expo Milano 2015 per illustrare le emergenze archeologiche, storiche, enogastronomiche, naturali e antropiche ai buyers internazionali.

L’evento sarà fruibile dai maxi schermi allestiti nelle principali piazze dei comuni aderenti oltre che su siti internet valtrignoturismo.it e trignoterresostenibili.it.

A conclusione verrà firmato un protocollo d’intesa tra “Trigno terre sostenibili” e il Comune di San Salvo finalizzato a rafforzare l’immagine territoriale nei diversi contesti internazionali già avviati.

"Nei nostri territori i viaggiatori-turisti – spiega il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca – diventano protagonisti del tessuto sociale e non semplicemente degli ospiti vivendo un’esperienza naturale, davvero unica, autentica e irripetibile. Questo accordo, che abbiamo fortemente voluto, sarà la base di partenza per un nuovo sviluppo economico per l’intera valle del Trigno nell’ottica della sostenibilità. Questo Comune e io personalmente, non faremo mancare il nostro contenuto concreto e fattivo".

Secondo Beniamino Di Rico, coordinatore del progetto, la riscoperta dei tanti valori inespressi di questa valle unitamente a una forte volontà amministrativa finora già dimostrata, sono foriere di un nuovo sviluppo economico di queste terre. Il ritardo nello sviluppo della valle del Trigno, per ragioni di natura storica, oggi declinata in chiave progettuale diventano occasione per un nuovo sviluppo di tutto il sistema territoriale, fluviale e costiero.

Per Marco Monaco, sindaco di Tufillo, bisogna che questo territorio, così come ha già imparato a fare sia sempre più coeso lavorando nella stessa direzione perché gli obiettivi sono comuni e risiedono certamente nello sviluppo sostenibile di questa vasta area che abbraccia due regioni e che non può più essere lasciata ai singoli enti locali».