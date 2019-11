Nei giorni scorsi, a Torino, migliaia di ragazzi provenienti da tutto il mondo hanno festeggiato il bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco, il Santo dei giovani. Un appuntamento molto sentito visto che Don Bosco è una figura importante nella storia della Chiesa cattolica ma è altrettanto importante nella storia dell'Italia del Novecento, con la sua azione a favore dei giovanissimi lavoratori di una Torino in crescita. Il fondatore dei Salesiani, oltre alla creazione degli Oratori che poi si sono diffusi in tutto il mondo, si battè per il riconoscimento dei diritti di tutti quei bambini e ragazzi arrivavano nella capitale piemontese per lavorare. Fu grazie a lui che si firmò uno dei primi contratti di apprendistato. Tra le tante iniziative per ricordare la ricorrenza dei 200 anni dalla sua nascita c'è quella di un gruppo di giovani sansalvesi, inseriti nella compagnia di Teatro Lu Vrascire, che mercoledì 19 agosto, alle 21, porteranno in scena in piazza San Vitale a San Salvo il musical Don Bosco. Uno spettacolo di Piero Castellacci che vede Marcello Cirillo nei panni del padre e maestro della gioventù. Ieri sera c'è stata la prova generale, offerta al pubblico della Grotta del Saraceno, che già aveva ospitato il cast de La Bella e la Bestia, visto che molti dei giovani attori sono presenti in entrambi gli spettacoli.

Don Bosco - il musical

Personaggi: Vincenzo Delli Carri (Don Bosco), Domenico Petragnano (Cardinale), Florin Rossi (Segretario), Teresa D'Adamo (Mamma Margherita), Serena Biscotti (Maria Ausiliatrice), Monia Pelilli (Suor Maria Mazzarello), Lidia Di Giacono (Suorina), Domenico Pacchioli (Maligno), Pasquale Pelliccia (Parroco), Simone Tiberio (Fanatico bigotto), Francesca Di Nunzio (Suora Missionaria), Padma Ricca e Margherita Tana (Sartine), Rosanna Pacchioli e Mariangela Cieri (Ragazze)

Corpo di ballo: Simone Tiberio, Rosanna Pacchioli, Francesca Cimini, Mariangela Cieri, Valentina Cicchillitti, Francesca Di Nunzio, Padma Ricca, Margherita Tana, Umberto Marcucci, Ilaria Pagliarone

Coreografie: Simone Tiberio -Vocal Coach: Serena Biscotti - Coreografia tango: Ermelinda Morelli e Palmino Paludi - Audio/Luci: Marco Notartommaso in collaborazione con Mods Art - Trucco: Francesca Cimini - Acconciature: Lucia Bassani e Tonia Cimini - Scenografia: Domenico Petragnano - Sala prove: si rngrazia Antonio Di Biase per i locali - Regia: Rosanna Pacchioli