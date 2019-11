Sono stati il giovane talento Antonio Del Fra e l'esperto Carmine Fontana ad aggiudicarsi la nona tappa del Circuito Libertas CUP Abruzzo di beach volley. Sui campi del lido Acapulco, il torneo che si è concluso il 14 agosto li ha visti battere in finale la coppia Sasso-Giuseppetti. L'organizzazione del 2x2 maschile è stata curata dal Centro Nazionale Sportivo Libertas, con il Dipartimento di Beach Volley (rappresentato in Abruzzo da Giorgio Amorosi e Massimo Di Risio), e con la collaborazione dell'asd Amorosi Volley e dell’asd Team Italia Libertas, con la partecipazione di 19 squadre.

La cronaca delle finali (Ufficio Stampa Libertas). Nella parte alta del tabellone, la semifinale tra Fontana/Del Fra e Bucci/Pignatelli, ha visto il successo per la prima coppia. Nella parte bassa del tabellone, la seconda semifinale, tra la coppia intramontabile Sasso/Giuseppetti e la coppia Turtora/Vecchiotti. L’esperienza di Sasso e Giuseppetti consentono di superare gli avversari non senza difficoltà. Concluse le semifinali si è passati alle finali.

Subito un colpo di scena nella finalina per il terzo posto, la coppia Bucci/Pignatelli, che aveva perfettamente giocato l’intero torneo, abbandona la competizione, lascando il gradino più basso del podio alla coppia Turtora/Vecchiotti. Finalissima con un dominio importante per la coppia, come detto, formata dal giovanissimo Antonio Del Fra, perfettamente guidato dal professore del volley, noto a tutti gli amanti della disciplina come “colui che non molla mai”, mister Carmine Fontana. I terribili “ragazzi” affrontati nella finale, perfettamente noti al mondo del beach, sono stati gli intramontabili Antonio Sasso e Sandro Giuseppetti che, dopo l’ottima competizione sono ancora lì, sul podio, anche se con l’argento (17-21, 18-21).

Il Dipartimento Nazionale Libertas Bv ha ringraziato ufficialmente tutti gli atleti che hanno partecipato alla competizione ed il patron dello stabilimento Acapulco che, come sempre, riesce ad ospitare l’importante kermesse. Massimo Di Risio e Giorgio Amorosi, ancora una volta, hanno dimostrato (insieme a tutto lo staff Amorosi Volley) che il beach volley è qualcosa di più di un “evento” sportivo: osservando da vicino le nuove leve del beach che si fanno avanti non senza difficoltà, perché i “saggi” non mollano un centimetro. Su tutti i giovani presenti è da sottolineare la prestazione di Pignatelli (quasi podio) e di Del Fra (in oro). Per il prossimo week-end è in fase di organizzazione la decima tappa del Circuito Abruzzo Cup 2015 dedicata al 2x2 misto, con location presso il Lido Sabbia d'oro e Zio Fiore di Vasto. Appuntamento nei giorni 22 e 23 agosto il “popolo del beach volley” non può mancare.