"Mi piacerebbe trasformare l'asilo Carlo della Penna nella Vasto dei bambini. Restituirgli la funzione educativa attraverso un recupero finalizzato ad un Laboratorio in cui crescere giocando. Un luogo per il tempo libero, in cui il gioco diventa un modo per sperimentarsi e crescere, con la collaborazione delle associazioni". E' la proposta di Angelo Bucciarelli, candidato alle primarie con cui il Partito democratico farà scegliere ai cittadini il candidato sindaco per le elezioni 2016.

"Ambiente fantastico per i piccoli, il bosco per conoscere gli animali e le piante, una sala scacchi, dama e rompicapi per sperimentare la logica, arte e manualità con la collaborazione delle botteghe artigiane, una sala multimediale per la educazione alla conoscenza dell'ambiente e del mare. Il giardino con uno spazio per i fiori e un piccolo orto a misura di bambino. Uno spazio per le mostre da affidare alle scuole e non solo. La sinergia tra pubblico, privato e terzo settore potrebbe restituire alla città uno spazio simbolo, un luogo caro a molti che deve tornare a vivere. Uno spazio in cui crescere giocando, uno spazio di gioco che diventa spazio di incontro in cui potrebbe trovare posto anche un piccolo caffè letterario per ragazzi.

I soldi? Le fonti di finanziamento - sostiene Bucciarelli - possono essere multiple, pubbliche e private: comunali e dal sociale per l'infanzia; europee attraverso un progetto finalizzato al recupero delle arti e dei mestieri o di educazione alla legalità; dai privati, i quali, in sinergia con le associazioni di volontariato con esperienza nell'area della infanzia, potrebbero occuparsi della gestione. Un recupero che dimostri nel tempo la riconoscenza per la generosità di Carlo Della Penna, ma soprattutto il segno che Vasto è una città in cui si può ancora diventare grandi.

E per avere un'idea basta guardare il video Citta dei Bambini - Genova - January 2009 su YouTube: https://youtu.be/M7EkVZk_e3E".