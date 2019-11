Ancora un'edizione con un buon riscontro di pubblico per la sagra della ventricina di Guilmi. Arrivata alla 36esima edizione, il 14 agosto scorso (ormai data fissa per quest'iniziativa) il centro del piccolo comune dell'Alto Vastese si è animato con i tanti partecipanti alla sagra.

Un "paese in festa" la cui atmosfera si è arricchita grazie ai numerosi guilmesi che hanno deciso di degustare la bontà locale in lunghe tavolate di parenti e amici nei caratteristici vicoli del borgo. All'apprezzata manifestazione gastronomica contribuiscono tanti piccoli produttori locali che, complessivamente, partecipano con circa 2 quintali di ventricina.

Affollate anche la piccola sede nel corso della mostra del progetto "Avanzi" di GuilmiArtProject [l'articolo] e il Museo degli antichi mestieri.

La nota dolente resta la condizione della strada provinciale per raggiungere Guilmi. Nonostante i ripetuti annunci di Luciano D'Alfonso di mesi fa, le frane incombono e alla prima pioggia sarà difficile evitare un'altra emergenza.