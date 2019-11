Forse uno sguardo di troppo. È iniziata per futili motivi nel tardo pomeriggio di ieri la discussione poi degenerata in rissa tra 5 persone (tre italiani e due ambulanti di origine marocchina) sul lungomare sansalvese.

L'acceso diverbio si è subito aggravato con i 5 che sono venuti alle mani in mezzo alla folla che in quel momento passeggiava sul lungomare; distrutta anche la bancarella dei due venditori.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Salvo e Vasto che hanno provveduto a identificare tutti i protagonisti della scazzottata: per loro contusioni non gravi e denuncia a piede libero per rissa.