È un appuntamento che ogni anno, il 16 agosto, fa riempire il centro storico di persone. La Sagra delle Campanelle di San Rocco si conferma come una delle tradizioni più amate da vastesi e turisti che oggi, sin dalle prime ore del mattino, hanno affollato piazza Rossetti e dintorni. Decine le bancarelle degli espositori, con campanelle di ogni forma, materiale e colore, così da soddisfare tutti i gusti. Non mancavano quelle dedicate al territorio (spiaggia, trabocchi e così via), le immancabili squadre di calcio e quelle con l'effige di San Rocco, a cui è dedicata la festa.

Tante famiglie con i bambini pronti a far suonare allegramente le campanelle appena acquistate. Come negli anni scorsi, lunghe code di auto si sono create nelle vie di accesso al centro storico (per i prossimi anni si potrebbe studiare un servizio navetta ad hoc per facilitare l'arrivo almeno dei turisti). La mattinata di festa è andata via liscia fino all'arrivo della pioggia, poco dopo le 12. Le bancarelle sono rimaste in piazza e, meteo permettendo, saranno aperte fino a sera.

Annullato l'evento Scampanellando a San Rocco, organizzato dal Laboratorio Creta Rossa, previsto per le 21 nel portico degli ex Palazzi Scolastici.