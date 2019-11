Il centro di Vasto Marina si è trasformato in una discoteca a cielo aperto nella notte di Ferragosto. Si è ballato fino a tarda ora al termine di una serata tutta dedicata al ballo.

Era la seconda serata di Pensa Ridi Canta, il format ideato e realizzato da Spettacolab, la società di produzione di Vincenzo Scardapane.

Alle 22 ha avuto inizio Ballando con noi, "il fresco e divertente summer tour con protagonisti i due ballerini della trasmissione Rai Ballando con le Stelle, Samuel Peron e Samanta Togni. Un live talent show durante il quale - si legge in un comunicato dell'organizzazione - si sono alternate sul palco esibizioni di danza, canto e divertenti sketch tra i protagonisti. Durante la serata si è svolto il previsto il momento della gara di ballo, in cui i protagonisti hanno scelto tra i presenti alcuni concorrenti ai quali sopno state insegnate sul posto delle coreografie per poi essere giudicati dal pubblico e da Samanta e Samuel". Infine, "musica latino-americana e revival con dj. E' stata, come avvenuto nella prima edizione", svoltasi nel centro storico di Vasto, "una pista da ballo a cielo aperto".