Dopo l'annuncio dei giorni scorsi riguardante il concerto di Moreno, slittato al 26 settembre (qui l'articolo), l'assessore al Turismo Vincenzo Sputore ha confermato il rinvio anche degli altri appuntamenti che erano ancora in forse.

Questa sera, infatti, niente fuochi pirotecnici, per i quali "la ditta incaricata, la Lanci di Frisa, avrebbe avuto bisogno di 6-6 ore per l'installazione delle batterie e la preparazione dello spettacolo; tempo che di fatto non c'è, per via del maltempo", spiega Sputore.

E sempre per il maltempo rinviata anche la Notte dei Falò.

Spettacolo e manifestazione si dovrebbero recuperare la settimana prossima.