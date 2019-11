Altra gara di sostanza e quarto posto per Andrea Iannone. Nel gran premio di Repubblica Ceca il pilota vastese della Ducati chiude alle spalle di Lorenzo, Marquez e Rossi, conservando di fatto la posizione ottenuta nelle qualifiche. Consolida così la sua quarta posizione anche nella classifica mondiale visto che Pedrosa e Lorenzo sono arrivati alle sue spalle.

La gara. Al pronti-via Iannone si porta a centro pista ma non riesce ad avere strada libera davanti a sé e così è il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso a sopravanzarlo e conquistare la terza posizione, lasciando Iannone, quinto, alle spalle di Valentino Rosssi. Quando Smith riesce ad infilarsi davanti a lui ci mette un paio di curve a recuperare la sua posizione, formato un terzetto italiano che va a caccia della coppia di testa Lorenzo-Marquez. Al sesto giro, con il suo compagno di box nel mirino, Andrea Iannone fa segnare il suo miglior giro in pista, riuscendo a mettersi ad una distanza buona per tentare il sorpasso. Sorpasso che arriva nel corso del settimo giro, con Andrea Iannone che riesce ad infilarsi nella miglior traiettoria in curva e conquistare così la quarta posizione. Il pilota vastese riesce a prendere qualche decimo di vantaggio sul suo compagno di squadra e si trova ad un secondo e mezzo dal virtuale gradino più basso del podio occupato da Rossi. Il passo gara di Iannone è simile a quello dei primi, costantemente al di sotto dell’1’57’’, riuscendo a guadagnare un buon margine su Dovizioso ma senza poter avvicinarsi a Rossi. Ma, a 7 giri dalla fine, con il Dottore ormai lontano, Iannone torna a sentire la pressione di Andrea Dovizioso che ha alle sue spalle Dani Pedrosa. Il pilota sulla Ducati numero 29 cerca di spingere ancora forte per mantenere salda la sua quarta posizione, operazione che gli riesce perché a due giri dalla fine sono 8 i decimi di vantaggio sul compagno di squadra. Finisce così, con la vittoria in solitaria di Lorenzo, seguito da Marquez e Rossi. Iannone chiude quarto, seguito da Pedrosa e Dovizioso.