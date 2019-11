Si sono risolti fortunatamente senza gravi conseguenze i due incidenti avvenuti questa notte a Vasto e Casalbordino. Il primo episodio è avvenuto poco dopo el 3 del mattino. Un 19enne di Pollutri, dopo aver lavorato tutto il giorno a Vasto Marina e trascorso la serata di ferragosto sulla riviera, stava facendo ritorno a casa a bordo della sua Citroen C2. Improvvisamente, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo della sua vettura che ha invaso la corsia opposta. In quel momento non sopraggiungeva nessuno, altrimenti ci sarebbe stato un violento impatto frontale. In una frazione di secondi la Citroen è finita nella cunetta a lato della strada, coricata su un lato. L'entrata in funzione degli airbag ha evitato gravi conseguenze per il giovane. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno messo in sicurezza l'auto, e l'ambulanza del 118 che ha trasportato precauzionalmente il 19enne in ospedale.

Poco dopo l'altro incidente, questa volta a Casalbordino. In viale dei Tigli, la Fiat Punto, anche questa guidata da un ragazzo di 19 anni, è finita dapprima contro un palo della pubblica illuminazione, e poi contro il tronco di un tiglio a bordo strada. L'impatto è stato molto violento e, in questo caso, trattandosi di un modello datato, non c'erano gli airbag a proteggere il guidatore. Alcuni residenti della zona sono scesi in strada per prestare i primi soccorsi al giovane in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. I vigili del fuoco hanno isolato il palo della luce, rimasto con i fili scoperti e messo in sicurezza la vettura. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.