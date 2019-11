È l'estate d'oro di Claudia Scampoli. La giovane pallavolista vastese aggiunge un altro prezioso tassello al suo percorso sportivo visto che, a soli 15 anni, vestirà la canotta azzura della nazionale under 17 di beach volley. La convocazione è arrivata dopo le sue ottime prestazioni al Trofeo delle Regioni in cui, in coppia con Martina Di Santo, ha conquistato una bella medaglia di bronzo. I selezionatori federali, che ne conoscono bene le caratteristiche, visto che sono Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis, suoi allenatori della BCC San Gabriele, l'hanno scelta per giocare in coppia con Anna Piccoli, atleta della Lombardia. L'appuntamento che attende le due ragazze è davvero importante. Infatti saranno in campo il 22 e 23 agosto in Belgio nella fase zonale dell'Europa Occidentale, organizzata dalla Wevza, che assegna i pass per il mondiale under 17 del prossimo anno.

Scampoli e Piccolo, guidate in Belgio da Marcovecchio, dovranno vedersela con le avversarie di Francia, Spagna, Belgio, Germania, Olanda e Portogallo (alcune nazioni saranno in campo con due squadre) per centrare uno dei primi due posti che permetterà la qualificazione ai mondiali. Per la giovane beacher vastese, quindi, un esordio in azzurro già al massimo della tensione, dopo aver preso parte a due finali nazionali con la sua società (under 16 e under 18) e due Trofei delle Regioni, indoor (è entrata nella top ten delle giocatrici italiane) e di beach volley (3° posto). In questi giorni sta continuando ad allenarsi presso i campi del centro estivo della BCC San Gabriele (Baiocco Beach), sotto la guida di Maria Luisa Checchia. Poi si sposterà, dal 18 al 20, presso il centro federale di Formia, per prepararsi insieme alla sua nuova compagna e il 22 partirà per la trasferta europea. Dopo Laura Delli Quadri, che nel 2010 prese parte ad Europei under 19 e Mondiali under 21, un'altra atleta vastese torna a vestire la canotta della nazionale italiana con l'auspicio che possa essere il primo passo di una brillante carriera anche in azzurro.