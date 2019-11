Domani, 16 agosto, tornerà il tradizionale appuntamento con la Sagra delle campanelle di San Rocco nel centro storico di Vasto. Sin dalle prime luci del mattino e per tutta la giornata piazza Rossetti si riempirà di colorate bancarelle in cui saranno vendute campanelle di tutte le forme, materiali e dimensioni. Una tradizione che richiama sempre tanta gente in centro tra residenti e turisti curiosi.

In serata, alle 21, sotto i portici degli ex palazzi scolastici, tornerà l'appuntamento con la creatività dedicato ai più piccoli organizzato dal Laboratorio Creta Rossa. "Scampanellando con San Rocco" offrirà a tutti i bambini la possibilità di decorare la propria campanella. La partecipazione al laboratorio è gratuita. Il laboratorio Creta Rossa (info: 0873/58492 o www.cretarossa.it) consiglia di presentarsi con leggero anticipo all’appuntamento con l’arte in quanto i posti disponibili sono limitati. In caso di maltempo l’evento verrà annullato. Per gli aggiornamenti seguire sulla pagina facebook (clicca qui).