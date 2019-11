Accompagnato dalle polemiche sul rinvio del concerto del 16 agosto a causa delle negative previsioni meteo, è iniziato ieri sera il fine settimana degli appuntamenti di Ferragosto.

A Vasto Marina la tre giorni di Pensa Ridi Canta, il format ideato e prodotto per il secondo anno da Spettacolab di Vincenzo Scardapane, ha preso il via ieri sera con Pensa Ridi Contest: sul palco allestito di fianco alla rotonda di viale Dalmazia sono saliti i concorrenti del "concorso musicale dedicato ad artisti o band emergenti provenienti da tutta Italia", spiega l'organizzazione. "La prima edizione si è svolta il 29 luglio 2014. I musicisti sono giunti da tutta Italia. Ogni artista porta un brano inedito. La serata è stata condotta dallo speaker Max De Angelis di Radio2, mentre le giuria era composta da Gennaro Calabrese, Grace Hall, Viviana Bazzani (opinionista televisiva di Rai e Mediaset) e Gianni Quagliarella, giornalista di Radio Delta 1".

15 agosto - Oggi Pensa Ridi Canta propone Ballando con noi, "il fresco e divertente summer tour con protagonisti i due ballerini della trasmissione Rai Ballando con le Stelle, Samuel Peron e Samanta Togni. Un live talent show durante il quale si alterneranno sul palco esibizioni di danza, canto e divertenti sketch tra i protagonisti. Durante la serata è previsto il momento della gara di ballo, in cui i protagonisti potranno scegliere tra i presenti alcuni concorrenti ai quali verranno insegnate sul posto delle coreografie e saranno poi giudicati dagli apllausi del pubblico e dall'occhio tecnico di Samanta e Samuel. A seguire musica latino-americana e revival con dj. Sarà, come avvenuto nella prima edizione, una pista da ballo a cielo aperto".

16 agosto - Il rischio maltempo ha indotto l'amministrazione comunale a rinviare il tradizionale concerto del 16 agosto con i fuochi d'artificio a mezzanotte. Moreno, il 26enne rapper genovese vincitore dell'edizione 2013 di Amici, canterà a Vasto il 26 settembre, in occasione delle festività patronali in onore di San Michele Arcangelo. L'annullamento della festa del 16 agosto ha scatenato le critiche dei commercianti del consorsio Vivere Vasto Marina e di decine di cittadini, che si sono sfogati pubblicando su Facebook commenti polemici.

Confermato, invece, l'altro appuntamento fisso del 16 agosto: la Sagra della campanelle di San Rocco si farà, a partire dalle 8 del mattino e per tutta la giornata in piazza Rossetti.

San Salvo - La storica band di Vasco Rossi (Golinelli, Solieri, Innesto e Rocchetti) si esibirà lunedì 17 agosto in piazzale Cristoforo Colombo, a San Salvo Marina, a partire dalle 21,30.

Stessi orari e medesima location per i concerti del 15 (La Bottega dei Ricordi) e del 16 (Jolly blu-tributo agli 883).