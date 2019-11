Con una buona prestazione in qualifica Andrea Iannone conquista la 4ª posizione in griglia di partenza per il gran premio della Repubblica Ceca. Solo Valentino Rossi, al suo ultimo assalto, gli ha tolto la gioia della prima fila. Iannone è stato sempre tra i primi durante le sessioni di prove, facendo registrare un miglior giro con il tempo di 1''55''390, a quattro decimi da Lorenzo, che con un il tempo di 1'54''989 (unico in pista a scendere sotto l'1'55'') ha conquistato la pole, seguito da Marquez e da Rossi. Alle spalle di Iannone, in seconda fila, ci saranno Smith e il suo compagno di squadra Andrea Dovizioso.

La griglia di partenza: Lorenzo, Marquez, Rossi, Iannone, Smith, Dovizioso, Vinales, P. Espargaro, Pedrosa, Crutchlow, Barbera, Hernandez, Petrucci, Redding, A. Espargaro, Bradl, Di Meglio, Baz, Bautista, Laverty, Hayden, Miller, De Angelis, Corti, Abraham.