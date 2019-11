Anche quest'anno torna Break the music. Oggi, sabato 15 agosto la seconda edizione dopo il grande successo dell'anno scorso. Il ferragosto fatto di musica, video, arte e spettacolo si tiene al Finis Terrae sul lungomare nord di Casalbordino. La location è sulla spiaggia, a due passi dal mare e l'inizio è previsto per le 18 con aperitivo, attività e musica. All'interno della serata ci sarà possibilità di cenare a menu fisso, con piatti tipici di pesce e prodotti locali. A seguire si ballerà tutta la notte, accompagnati dalla luce della luna riflessa sul mare e dal fuoco dei limitrofi falò: il 15 agosto è la notte dei tradizionali fuochi sulla spiaggia a Casalbordino che concludono la festa del paese. L'ingresso all'evento è totalmente libero e gratuito. Preparatevi a 12 h di musica no stop esplorando vari generi alternativi, dalla reggae alla techno, passando per elettronica e deep. La line up è infinita, con una staffetta tra moltissimi dj provenienti da tutto Abruzzo: Alternative Machine 2.0, Andrea Mirolli, Big Patrick, Chouse, Deform, Delayz, Dj Madblack, Gino Zocaro, Guido Iacovitti, Ricky Tenaglia, Rumble sound system. Ci saranno esperti musicisti ad accompagnarci, alle percussioni dal vivo Davide Tenaglia, cosi da rendere ancora più alternativo e interessante l'evento che lascerà spazio a live improvvisati. La rassegna musicale riserva altre sorprese e attrattive che verranno svelate solo durante l'evento. Il tutto non sarebbe stato possibile senza le sinergie territoriali sviluppate con lo staff +Positive e l'associazione Connect, nonchè il supporto degli sponsor vastesi "amenabarcafè" e "InVilla".

Perchè "Break the music"?

Per vivere la musica senza limiti creativi, condividendola con tutti e aprendola a nuovi canali e per rendere unico l'Evento musicale del Ferragosto 2015 con un mash-up di artisti. Grazie a vari strumenti analogici, digitali, video, percussioni e altre forme artistiche animeremo tutta la Notte, alternando ritmi e dj! Break the tradition, festeggiare non solo la giornata al mare: gustare un'ottima cena in un bellissimo locale sulla spiaggia, ballare all night long, ammirando le stelle e infine riposare al fresco della pineta.

Per informazioni

https://www.facebook.com/pages/Breakthemusic/447107842163154?fref=ts

https://www.facebook.com/events/846480565435757/