È iniziata intorno alle 17 ed è proseguita per tutta le serata di ieri la manifestazione organizzata dalla Consulta giovanile Vasto Comics & Games, la prima fiera del fumetto in città. Naturalmente, protagonisti della serata non solo i fumetti, ma tutto l'universo orbitante intorno, con giochi di ruolo, cosplay e tanto altro. Organizzate anche partite a "scacchi umani".

"L'obiettivo della manifestazione - ha spiegato il presidente della Consulta giovanile, Angelo Tricase - è quello di dimostrare che anche a Vasto è presente un importante movimento legato al mondo dei fumetti, fatto non solo di appassionati, ma anche di persone competenti e artisti. La grafica della locandina è infatti curata da Andrea Berardi e Bruno Diciolla, mentre il disegno da Leonardo Giammichele. Abbiamo legato alla manifestazione anche la mostra contro il vandalismo, che abbiamo deciso di riproporre in questa sede. Il progetto non finisce qui, l'anno prossimo abbiamo in programma di proseguire e migliorare il percorso".

Tra i vari stand presenti alla manifestazione, quello di Antonio - Una rivista edita da Terra di Confine, una organizzazione di volontariato, attiva nel difficile quartiere di Ponticelli, nella zona est di Napoli, in diversi settori, tra cui quello artistico: "Il nostro obiettivo - ha spiegato Vincenzo De Luca Bossa, direttore commerciale della rivista - è quello di far conoscere i nostri ragazzi, che siano scrittori, fumettisti o disegnatori. I fumetti sono in vendita ad offerta libera, proprio per non creare barriere e dare possibilità al pubblico di leggerli e agli artisti di farsi conoscere. In una zona come Ponticelli questa attività ci permette di recuperare molti minori, che altrimenti sarebbero facile preda di una criminalità che, siamo convinti, si combatte innanzitutto con la cultura".