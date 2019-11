Un tuffo nel passato, trai magnifici vinili della Disco Music anni ’70 con alla guida Francescopaolo D’Adamo- -alias Mc Adams . Una serata di divertimento e ‘nostalgia dei bei tempi’, quella vissuta ieri in piazza Barbacani dai tanti presenti giunti per ballare senza sosta nell’evento intitolato ‘Night fever in libreria’. Da Barry Withe a Donna Summer, passando per i Boney, i Bee Gees, Santa Esmeralda, Gloria Gaynor, James Brown, Osibisa, Manu Dibango e tanto altro, il tutto accompagnato dal suono dei dischi doc e dal fruscio originale di questi ultimi.

Non è stata, però, una serata solo in musica, perché c’è stata anche l’occasione di ricordare Ivan Di Nanno, scomparso lo scorso aprile. Gli amici di Ivan- il quale era solito partecipare a feste come quella di ieri sera- hanno indossato una t-shirt sulla quale era stampata una sua foto. Tra un brano e l’altro, la serata è proseguita con i mitici trenini ed i balli che hanno tenuto attiva e sveglia la piazza vastese, in uno scenario incantevole come quello antestante il Castello Caldoresco.

Per un attimo a molti è sembrato di rivivere le emozioni di quella che senza dubbi si può definire ‘l’epoca del Paradaise’, quando le migliori serate si vivevano all’interno della nota discoteca vastese – il Paradise appunto. L’evento è stato organizzato dalla Nuova Libreria e dall'associazione Liber.