Avrà inizio martedì 18 agosto il Torneo di calcio saponato che si terrà presso lo stabilimento Zio Fiore a Vasto Marina. Una settima di gare serali nelle quali i partecipanti si sfideranno nella formula del quattro contro quattro, potendo scegliere di partecipare con squadre miste (donne e uomini) oppure no, ma con il gol delle ragazze che vale doppio.

In palio diversi premi sia per la squadra che si classificherà al primo posto che per altre categorie come ad esempio per il miglior portiere della competizione.

Il costo d’iscrizione è di 150,00 euro ed il termine è fissato al 17 agosto. Per info e iscrizioni è possibile contattare l’organizzatore Domenico (334 1714991) oppure visitare la pagina facebook dell’evento