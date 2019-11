Entra nel negozio e, minacciando la cassiera, si fa consegnare il denaro presente in cassa. È quanto accaduto alle 19 circa nel punto vendita Acqua & Sapone di Piazza della Pace a San Salvo. Un, uomo, a volto scoperto, è entrato all'interno dell'attività commerciale e, minacciando verbalmente la dipendente, le ha intimato di aprire la cassa in cui non era molto il denaro presente. Arraffate le banconote l'uomo è scappato via fuggendo a piedi e dileguandosi nelle strade circostanti.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Salvo e del Nor che si sono messi alla ricerca dell'uomo. Alcuni militari hanno raccolto le testimonianze e stanno visionando i filmati della videosorveglianza.