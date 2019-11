È stato rinviato il concerto di Moreno, previsto per il 16 agosto a Vasto Marina nell'ambito della rassegna Pensa Ridi Canta. La comunicazione è stata data dall'amministrazione comunale di Vasto durante la conferenza stampa di questa mattina in Municipio. "Le previsioni meteo - hanno spiegato gli amministratori - per la serata del 16 agosto non sono favorevoli, quindi rinviamo il concerto". Moreno sarà a Vasto il prossimo 26 settembre, in apertura delle festività patronali in onore di San Michele. Molto probabile anche il rinvio dei fuochi pirotecnici del 16 agosto.

Sono confermati invece i primi due appuntamenti di "PensaRidiCanta",manifestazione del Comune di Vasto, ideata e prodotta da SpettacoLab. . Si inizia stasera 14 agosto a partire dalle 21.00 verrà proiettato il meglio della Prima edizione di "Pensa Ridi Contest" e a seguire alle 22.00 inizieranno le riprese televisive di "Pensa Ridi Contest 2". Ospiti e giudici della serata Gennaro Calabrese, Grace Hall, Viviana Bazzani, Gianni Quagliarella, Andrea Del Castello e Fanya. Verrà decretato il vincitore della gara canora tra 9 concorrenti venuti da tutta Italia.

Domani sera 15 agosto ore 22.00 confermati inoltre Samuel Peron e Samanta Togni, celebri maestri di Ballando con le Stelle. Al termine del loro spettacolo, Vasto Marina sarà una pista da ballo a cielo aperto con dj e animazione.