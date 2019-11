È scattata alla vigilia di Ferragosto la maxi operazione delle forze dell'ordine contro il commercio abusivo e di merce contraffatta, disposta dal Questore di Chieti.

Da circa le 9 di questa mattina, sotto il coordinamento del Commissariato di Pubblica sicurezza diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio, polizia, carabinieri, finanza, i Comandi polizia municipale di Vasto e San Salvo, personale del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, nonché della polizia stradale e ferroviaria e protezione civile di Vasto e San Salvo sono stati impegnati nelle due località balneari. Migliaia gli articoli sequestrati. Sgomberati anche dei veri propri accampamenti che i venditori abusivi avevano creato nelle zone dunali per poter nascondere la merce in attesa di iniziare la vendita in spiaggia.

Varia la tipologia di merce sequestrata, tra articoli da mare, ombrelli, cappelli, borse orologi, bracciali, orecchini, foulard, costumi, giochi e addirittura tubi per l'irrigazione, bastoni da selfie e casalinghi. Il tutto in quantità "industriali": 2000 paia di occhiali da sole, circa 3000 paia di ciabatte da mare, 200 borse, 300 cappelli e foulard, circa 2000 braccialetti, 50 orologi, 1000 articoli da mare, unitamente a materiale per la casa e per l’irrigazione. Sono stati sequestrati numerosi bastoni per selfie e circa 14 carretti adibiti al trasporto del suddetto materiale.