La quarta edizione di Nottambula va in archivio e per gli organizzatori la lunga "maratona" si chiude con un sorriso prima dei bilanci "ufficiali". La notte bianca sansalvese si conferma così uno degli appuntamenti più attesi e frequentati della costa.

Il centro si è animato con gli stand affidati a diversi locali della città che hanno curato musica e animazione della propria zona di competenza nell'ampio scacchiere dell'iniziativa. Il trend in crescita delle aree riservate all'evento clou dell'estate infatti si è ampliato anche quest'anno con la chiusura al traffico di una porzione più ampia di via Istonia.

Due gli ospiti principali della serata: Alberto Fontana e Giovanni Cacioppo, entrambi provenienti dal programma comico di successo Zelig. In mezzo, ad allietare la nottata delle migliaia di persone riversatesi in strada, tanti gruppi musicali locali e non, le ballerine brasiliane, gruppi folkloristici itineranti, giochi gonfiabili, giocolieri ecc.

È stata particolarmente apprezzata anche in questa edizione la location ricavata all'interno della villa comunale - nei pressi dell'Aquilone - con musica dal vivo e successivo dj set.

La folla si è registrata soprattutto nei pressi delle animazioni organizzate dai locali, mentre è stata un po' più dispersa nella parte finale di via Istonia, dove si sono avute le disdette dell'ultimo minuto di giostre e giochi gonfiabili. Da migliorare l'aspetto legato ai rifiuti: i contenitori fissi si riempiono troppo presto e i tanti partecipanti hanno difficoltà a trovare un'alternativa.

La formula funziona e piace e gli organizzatori della New Generation - Marco Cardarella, Adelmo Malatesta, Sandro Cacchione e Nicola Malatesta insieme a Comune di San Salvo e Pro Loco - salutano la quarta edizione con entusiasmo e positività per il futuro: "Adesso è un evento affermato, che la gente conosce. Vediamo tanta gente contenta, questa pensiamo sia la cosa più bella che c'è!".