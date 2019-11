Secondo fine settimana consecutivo di gara per i piloti del Motomondiale che, assorbito il rientro in Europa da Indianapolis, si preparano ad affrontare il Gran Premio della Repubblica Ceca. Si corre all'Automotodrom di Brno, tracciato da 5,4 km. che i piloti dovranno percorere 22 volte. Dopo il quinto posto di Indianapolis, Andrea Iannone ha tutta la voglia di fare una gara da protagonista e tornare a riassaporare la gioia di salire sul podio. Ci proverà a Brno, consapevole delle difficoltà della sua Ducati nell'ultimo periodo ma con la convinzione che si può fare ancora molto pre recuperare la distanza con i piloti che guidano il mondiale.

Anche perchè il tracciato dell'est Europa è a lui gradito. "A me in generale piacciono quasi tutti i circuiti, ma Brno è un circuito davvero molto bello e sono contento di correre qui domenica, anche se in questo momento è difficile prevedere cosa possiamo aspettarci dalla gara ceca". La sua Ducati Desmosedici GP15 avrà una nuova carena e un nuovo motore. Evoluzioni programmate ad inizio stagione, visto che si tratta di una moto nuova, e potrebbero aiutare i due piloti, Iannone e Dovizioso, ad essere più veloci ed efficaci in pista.

"In teoria questa dovrebbe essere una pista più favorevole per la GP15 - commenta il pilota vastese -, ma le ultime quattro gare sono state piuttosto complicate per noi e quindi ci dovremo impegnare insieme alla squadra per migliorare la situazione. Comunque guardiamo alla gara di questo weekend con fiducia e speriamo che a Brno potremo tornare a lottare con il gruppo di testa".

La classifica mondiale: 195 Rossi, 186 Lorenzo, 139 Marquez, 129 Iannone, 97 Smith, 94 Dovizioso, 80 Pedrosa, 74 Crutchlow, 74 P.Espargaro, 62 Vinales, 57 Petrucci, 46 A.Espargaro, 36 Hernandez, 33 Redding [...].