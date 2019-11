Alza la voce il Consorzio Vivere Vasto Marina, che riunisce gli operatori della riviera, dopo la decisione dell'amministrazione comunale di rinviare il concerto di Ferragosto, con l'esibizione di Moreno, previsto per domenica 16 a causa delle previsioni meteo avverse. "Il Consorzio Vivere Vasto Marina - si legge in una nota- alla luce della grave e affrettata decisione di sospendere gli eventi in programma per il ferragosto 2015 invita il Comune a rispettare gli impegni presi con lo scrivente Consorzio che ha contribuito, anche economicamente, al cartellone delle manifestazioni estive, ritenendo scellerata la decisione di cancellare un evento solo sulla base di pure previsioni metereologiche".

Confermate le manifestazioni di questa sera (14 agosto), Pensa Ridi Contest, e domani (15 agosto), con gli ospiti di Ballando con le stelle, la decisione dell'amministrazione è stata di rinviare il concerto del 16 (e probabilmente anche i fuochi pirotecnici) al 26 settembre, in apertura delle feste patronali. Una decisone che non è andata giù agli associati del Consorzio. "Il rinvio al 26/09, giustificato con l'impossibilita dell'artista di esibirsi in altra data e non il lunedì 17 ( stante le previste ottime condizioni metereologiche), ci lascia alquanto perplessi, visto il programma allegato". Con la nota, il Consorzio invia anche il calendario degli impegni di Moreno, presenti sul suo sito ufficiale (clicca qui), che presenta una serata libera il 17 agosto, prima degli impegni del 18 a Lecce, 19 a Sciacca e così via.

"Attendiamo urgente riscontro e chiediamo urgente incontro prima di prendere decisioni affrettate", concludono i rappresentanti del Consorzio.